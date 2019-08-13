Зеленский решает, насколько глубоко отдаться Авакову

13.08.2019, Киев, Игорь Петров

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков нужен новой киевской власти, поскольку у него есть связи с радикальными группировками.

Вместе с тем, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется решать, насколько можно доверять покровителю и другу нацистов.

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Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Аваков нужен Зеленскому не просто как человек, которому он возвращает долг, а как человек который, входя в команду Зеленского таким образом (а должен становиться членом команды, это очевидно), возьмет на себя ответственность в случае возможных провокаций или атаки на президента со стороны радикалов – решить этот вопрос.

У него есть опыт, у него есть возможности самого разного рода. В том числе опыт по взаимодействию с радикальными группами и так далее.

Я думаю, что это может быть важным аргументом, что желательно сохранить такого человека в своей команде для этой цели.

Но тут возникает вопрос доверия – сможет ли он доверится Арсену Авакову или нет?», – сказал он.