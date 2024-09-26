Зеленский с трибуны ООН тявкал на Китай и Бразилию

Константин Серпилин.  
26.09.2024 00:55
  (Мск) , Нью-Йорк
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Д.Б., Дзен, Китай, Политика, Украина


Китай и Бразилия, которые имели дерзость поставить под сомнение «формулу мира» Зеленского, – «единственно верную» и безальтернативную, фактически уподобляются «агрессору».

Об этом на Генассамблее ООН заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай и Бразилия, которые имели дерзость поставить под сомнение «формулу мира» Зеленского, – «единственно...

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«Когда некоторые предлагают альтернативы, неполные планы урегулирования, так называемые наборы принципов, это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, это не только игнорирует реальность, но и даёт Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир с целью поставить больше стран под контроль.

Любые параллельные и альтернативные попытки поиска мира – это, по сути, попытки добиться затишья, а не прекращения войны. Поскольку глобальная инициатива «формулы мира» существует уже два года», – вещал просроченный.

«Если кто-то в мире ищет альтернативу любому из этих пунктов или пытается игнорировать любой из них, это, скорее всего, означат, что они сами хотят сделать часть того, что делает Путин. Пункт, который он игнорирует, раскрывает желания, которые он скрывает.

И когда Китай и Бразилия пытаются превратиться в хор голосов с кем-то в Европе, с кем-то в Африке, которые говорят что-то альтернативное полному и справедливому миру, возникает вопрос – в чём истинный интерес? Все должны понять: вы не укрепите свою власть за счёт Украины», – воинствовал Зеленский.

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