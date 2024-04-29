Зеленский сделал подарок Польше и Германии: «Нелегальные украинцы даже лучше»

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Украинские мигранты (тем более – на нелегальном положении) – это выгодное приобретение для Европы, поскольку легко адаптируются и будут работать «за еду», в отличие от мигрантов из Северной Африки.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди готовы работать за меньшую стоимость, может быть, даже полулегально. Это квазирабский труд на самом деле, поэтому, например, Польша крайне заинтересована в лишении украинцев какого бы то ни было легального статуса. Потому что лишившись украинского паспорта и не получив польский, украинцы станут условно бесплатной рабочей силой, готовой работать за еду. Европе не привыкать, они на этом живут. Лучше иметь такого работягу, чем выходца из Северной Африки, который, скорее всего, работать не будет ни при каких обстоятельствах. Тем более, налоги платить. Это выгодное приобретение. Рабочая сила в наше время – это большой актив. В Польше и так проблемы со сборщиками клубники», – подчеркнул он.

Доцент филиала МГУ в Севастополе Андрей Мартынкин добавил, что украинским мигрантам уже дают «зеленый свет» в Германии.

«Германия сразу же подхватила, кстати говоря, эту идею, и сразу же сказала, что если поляки будут выдавливать, мы готовы даже с просроченными паспортами – приезжайте к нам, мы никого не выдадим», – отметил ученый.