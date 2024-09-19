Зеленский сколачивает личную гвардию из ТЦК и «погранцов»

Вадим Москаленко.  
19.09.2024 21:38
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Произвол, Россия, Украина


Украинские пограничники, расстреливающие бегущих за кордон ухилянтов, и сотрудники ТЦК – доказали свою преданность узурпатору Владимиру Зеленскому и готовность выполнять любые приказы.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские пограничники, расстреливающие бегущих за кордон ухилянтов, и сотрудники ТЦК – доказали свою преданность...

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«Пограничники чувствуют свою принадлежность к определенной касте, которая будет требовать определенных дивидендов от Зеленского после войны: «Мы же работали на режим». Пограничники будут в одном разряде с членами ТЦК, которые выполняли задачу… по-собачьи преданно выполняли. С членами ВЛК, которые больных людей, как здоровых, паковали и отправляли на убой.

Все эти люди, пограничники, члены ТЦК и ВЛК будут той когортой, на которую, если Зеленский останется у власти, он будет опираться. Это будет его основа власти. Это будут те тонтон-макуты, на которых в свое время опирался Дювалье», – сказал Бондаренко.

«Это будет та прослойка, которая будет кошмарить людей, потому что им будет позволено все, потому что они проявили свою преданность президенту, и будут требовать того, чтобы стать личной гвардией президента.

Поэтому, если останется у власти Зеленский на Украине, мы столкнемся с дальнейшим произволом уже в других сферах с теми людьми, которые будут укреплять его личную власть, которые будут уничтожать любые проявления оппозиционности в стране, и будут служить своему хозяину. Вот на это они и надеются», – добавил эксперт.

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