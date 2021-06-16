16.06.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Зеленский снова побоялся назвать Путина «убийцей»

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский дал понять, что боится спровоцировать Россию Об этом, передает корреспондент...

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что боится спровоцировать Россию

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует интервью главы Украины France-Presse, Reuters и Associated Press.

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Журналисты напомнили, что президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента убийцей.

«Вы считаете Путина убийцей?», – задали вопрос президенту Украины.

«Мне как-то задавали этот вопрос. Я сказал, что он очень некорректен. Потому что есть вопросы, от ответов на которые могут погибнуть люди, может начаться эскалация. Вы можете сейчас лишить хотя бы небольшого шанса на урегулирование ситуации. Поэтому я считаю, что нельзя ставить такие вопросы и нельзя на них отвечать, даже когда тебе очень хочется. Ты можешь сказать что угодно на улице, дома, любому. Но ты не бог, ты не дал человеку жизнь и не имеешь права сделать то, что может ее забрать», – сказал Зеленский.

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