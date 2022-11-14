«Зеленский собрался искупаться в Крыму, и это не просто заявление» – Вакаров перестал бояться Соловьёва

Новости Украины

Не секрет, что Киев останавливаться не собирается, и главная задача активно снабжающихся западным оружием ВСУ на данном этапе – это захват Крыма, однако русские продолжают «оставлять территорию за территорией».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог из Закарпатской области Украины Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если брать направление Крыма, я хочу напомнить, как взрывались аэродромы или один аэродром, где находились ваши войска и самолеты, как взрывался Крымский мост, как была осуществлена атака дронами морскими Севастопольской бухты – это такие большие акции, которые ВСУ признавали и не совсем признавали, проводили вместе с НАТО, но, тем не менее, ваши враги это делали. Основная цель и основная задача ВСУ – это Крым. Крым был и остается основной целью украинских вооруженных сил. И в этой контрнаступательной операции, которой дал команду Зеленский – это Крым. Мало того, Зеленский публично сказал, что он хочет в следующем году отдыхать в Ялте, купаться в Черном море. Не думайте, что это просто заявление. Или думайте, оставайтесь при этой мысли», – заявил Вакаров.

Он подчеркнул, что США прилагает максимум усилий для поставок вооружений на Украину в то время, как российская армия отступает.

«Что делает Америка? Собирает «Рамштайн-1,2,3». Они же каждый месяц практически отчитываются, вот мы Украине поставили столько-то оружия. Это же публичная информация. Часть этой техники, этого оружия, этого оборудования – поставляется на Украину. То есть на Украине проведена мобилизация, на Украину поставляется оружие. Вы все прекрасно знаете, что есть на Украине. И, тем не менее, в сентябре месяце вы уходите из Харьковской области, сейчас вы ушли из Херсона. Я говорю аккуратно, что вы «уходите», – отметил украинский политолог.