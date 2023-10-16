Зеленский способен одурачить только украинцев – американцы отвернулись от плохого комика

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Поддержка Украины в США существенно сократилась.

Об этом украинскому журналисту Александру Шелесту заявил беглый российский оппозиционер Константин Боровой,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в начале войны это была поддержка 80%. И на улицах были флаги, по всем дорогам скоростным, по всем мостам, то сейчас этого нету. Меняется ситуация», – сказал Боровой.

Он считает, что причиной тому – «неточная политика» украинской дипломатии и президента Украины Владимира Зеленского.

«Такие, знаете, не стратегические, но тактические ошибки. Во время визита в США надо было говорить о лендлизе, по помощи, а наш любимый Владимир Александрович говорил о глобальном потеплении. Тоже важная проблема, но сегодня для Украины есть более важные. Оружия не хватает, и США осознанно сдерживают поставки оружия», – сказал Боровой.