Зеленский способен одурачить только украинцев – американцы отвернулись от плохого комика

Елена Острякова .  
16.10.2023 20:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Поддержка Украины в США существенно сократилась.

Об этом украинскому журналисту Александру Шелесту заявил беглый российский оппозиционер Константин Боровой,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поддержка Украины в США существенно сократилась. Об этом украинскому журналисту Александру Шелесту заявил беглый...

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«Если в начале войны это была поддержка 80%. И на улицах были флаги, по всем дорогам скоростным, по всем мостам, то сейчас этого нету. Меняется ситуация», – сказал Боровой.

Он считает, что причиной тому – «неточная политика» украинской дипломатии и президента Украины Владимира Зеленского.

«Такие, знаете, не стратегические, но тактические ошибки. Во время визита в США надо было говорить о лендлизе, по помощи, а наш любимый Владимир Александрович говорил о глобальном потеплении. Тоже важная проблема, но сегодня для Украины есть более важные. Оружия не хватает, и США осознанно сдерживают поставки оружия», – сказал Боровой.

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