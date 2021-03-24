Зеленский стал нерукопожатным для коллег-президентов

24.03.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Шабаш националистов, разгромивших офис президента Украины Владимира Зеленского, превращает главу государства в политического маргинала.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет глава центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Команда «слуг» народа сделала официальное признание в собственной заинтересованности в войне против жителей Донбасса. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в эфире своей «авторской» программы объяснила увеличение количества обстрелов Народных Республик «рядом политических и экономических причин». Карты раскрыты: Зе-власть можно уверенно называть террористами, которые устроили бизнес на гибели мирных граждан.

Тем временем руководитель офиса президента и брат торговца государственными должностями Андрей Ермак заявляет, что «украинская сторона готова в любое время к дискуссиям в любом формате для принятия конкретных решений и возвращения к обеспечению режима прекращения огня в Донбассе». Украинская оккупационная верхушка продолжает вести дискуссии, обстреливая мирное население. Очевидно, что при Зеленском военная обстановка будет только усугубляться, а украинское население продолжит оставаться жертвами Зе-режима.

Зеленский не имеет ни политической воли, ни авторитета (как среди населения, так среди вооружённых бандформирований), ни желания прекратить войну в Донбассе. Он испачкал свои руки кровью, которая приносит ему немалый доход. При этом Зеленский стал политическим трупом.

Кроме того, пан Зе не в силах остановить гражданскую войну, потому что его слово не значит на Украине ничего. Мальчик Зе боится вояк, которые беспредельничают на фронте, содрогается от поднявших голову националистов, опасается «доблестной» Национальной полиции, которая не захотела (!) защитить офис президента от нападения радикалов. У власти на Украине – трус, руководящий страной через смартфон.

К слову, если говорить о протестной акции на Банковой, то этот шабаш националистов окончательно растоптал пана Зе как национального лидера и сделал его нерукопожатным среди коллег-президентов. Конечно же, команда Зеленского опять опозорила простых и доверчивых жителей Украины, которые в очередной раз ошиблись с выбором «гаранта».

Теракты, факельные шествия и другие беспорядки стали на Украине обыденным явлением. Украинские радикальные группировки можно приравнять к игиловцам. Ведь, чтобы управлять юродивым президентом и запуганным украинским населением, западными кураторами «незалежной был взращен терроризм в лице продолжателей «дела» Бандеры.

Если жители Украины не наберутся смелости и не попросят братскую Россию о помощи, то Зеленский и бандеровцы окончательно превратят их жизнь в ад. Рецепт спасения Украины прост – это вхождение в состав России и начало новой истории, в которой не будет места радикалам, трусливым президентам и геноциду населения. Украинцы достойны хорошей жизни, которую они могут получить по возвращении на историческую Родину – в Большую Россию.