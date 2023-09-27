Зеленский стал токсичным и опасным для любого западного политика – эксперт

Анатолий Лапин .  
27.09.2023 20:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Подавший в отставку после скандала с приглашением в парламент Канады украинского нациста из дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка спикер Палаты общин Энтони Рота стал «козлом отпущения».

Его увольнение произошло после чествования Хунка, что вызвало международный скандал, главным же действующим лицом в нем выступил президент Украины Владимир Зеленский, ради которого и разыгрывалось все это шоу в канадском парламенте.

Подавший в отставку после скандала с приглашением в парламент Канады украинского нациста из дивизии...

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Теперь же Зеленский все больше становится нерукопожатным, потому что общение с ним приводит к потере должности, а за украинским президентом тянется неонацистский шлейф.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Василий Вакаров, член движения «Другая Украина».

«Легализация нацизма впервые произошла на таком высоком уровне. Лично мне противнее всего было видеть, что президент Зеленский и его супруга так радостно и стоя приветствовали этого бандеровского нациста. Образно говоря, с этого момента Зеленский для меня стал неонацистом. Обратите внимание на то, что Зеленский до сих пор ничего не сказал и даже не пробовал извиниться за это действие.

Безусловно, он стал токсичен и с этого момента тень нацизма будет падать на всех, с кем Зеленский будет встречаться. Касательно спикера палаты общин Канады, его просто сделали «козлом отпущения», под шквалом критики польских и еврейских общественных организаций», – заключил Вакаров.

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