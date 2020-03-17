Зеленский угрожает отправить Кернеса на нары

17.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Мэра Харькова Геннадия Кернеса ждет уголовная ответственность, если его отказ выполнять распоряжение президента и правительства о закрытии метро на время пандемии коронавируса приведет к трагическим последствиям.

Так, накануне Кернес в эфире телеканала «НАШ» заявил, что не будет закрывать метро, потому что в этом вопросе слишком много неясного.

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«Есть прямая команда, прямой указ, чтобы закрыть транспорт, общественный транспорт. Почему говорю за метрополитен? Потому что он перевозит все категории льготников, которые только есть в стране. Те льготники, которые были по показателям за гарантии государства. Государство от этого оттолкнулось, сбросило это на местные бюджеты и теперь говорит, чтобы мы закрывали все предприятия коммунальной формы собственности.

Мы будем делать то, что даст защиту людям и полностью уверить их в том, что они защищены от коронавируса. Мой вопрос: как люди будут попадать на свою работу? Как будет ехать троллейбус с 20 пассажирами, кто это проконтролирует? А сколько стоит себестоимость проезда? Как с этим быть? Кто будет компенсировать потери, которые будет бюджет нести?», – заявил Кернес.

В свою очередь Зеленский в эфире ток-шоу «Свобода слова» пригрозил Кернесу уголовной ответственностью.

«Я прочитал то, что сказал господин мэр. Я думаю. Что вся ответственность, каждый заболевший человек в Харькове или каждый – не хочу говорить о летальных случаях, верю, что там их не будет – это будет полностью его ответственность. А еще, с другой стороны скажу вам откровенно – если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность», – сказал Зеленский.