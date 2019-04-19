Зеленский: Украина не будет младшей сестрой России

19.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Украина не будет младшей сестрой России, заявил кандидат в президенты Владимир Зеленский во время презентации своей команды, которая состоялась вечером в четверг на телеканале «1+1» олигарха Игоря Коломойского.

«Три месяца мы работали. Все это волонтеры в политике», – сказал Зеленский, представляя приведенную с собой в студию массовку, самым известным в которой оказался телеведущий – доктор Евгений Комаровский (некогда приветствовал Евромайдан, а впоследствии сокрушался об упадке медицины на Украине в последние пять лет).

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«Мы с этими людьми будем строить Украину. Сильную, мощную, свободную страну, которая не является младшей сестрой России, которая не является коррумпированным партнером Европы, а наша независимая Украина», – объявил Зеленский.