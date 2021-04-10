Зеленский узаконил выход украинских территорий из состава «незалежной»

10.04.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

У жителей Юго-Восточных областей появляется легальная возможность для голосования за выход из состава Украины по примеру Крыма и Донбасса, считает один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Об этом он пишет в авторской колонке для «ПолитНавигатора».

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…То, что у президента Украины Зеленского основная миссия – дожать из страны последние соки – за два последних года стало очевидно всем украинцам. Казалось бы, за относительно небольшой срок своего «царствования» Зе-царёк провернул не одну губительную для государства и его жителей аферу. Легализация игорного бизнеса, за которой непременно последует легитимизация наркомании («медицинского» каннабиса) и проституции, продажа земли, преимущественно – золотоносных участков, повальный экспорт леса, катастрофичный рост тарифов ЖКХ, – это лишь малый перечень всех «достижений» юмориста в президентском кресле. Ответственность за разрушение Украины «слуга» намерен переложить на народ, подписав бандитский закон о референдуме.

Но всё же украинцев появился луч света в Зе-мраке: для «незалежной» закон о всеукраинском референдуме может стать историческим. Ведь благодаря глупости, необразованности «народных слуг» и их желания лёгкой наживы за госсчёт, документ может спасти жителей Украины от «зелёного» геноцида.

Закон позволяет вынести на референдум вопросы об изменении территории Украины. Стоит отметить, что поправка о том, что украинская территория может меняться только в сторону расширения, принята не была. Таким образом, украинцы на «законных основаниях», по примеру Крыма и Донбасса, могут отделить свои территории от государства, которое находится в Зе-оккупации. Говоря о «законных основаниях», я умышленно беру это словосочетание в кавычки, ведь после госпереворота 2014 года, законом на Украине не пахнет от слова совсем. Поэтому украинцы могут побороть Зе-хунту её же оружием – люди имеют полное право вынести на референдум вопрос о желании присоединить всю Украину к Большой России. Ведь, согласно мошеннической логике Зеленского, именно народ имеет право решать свою судьбу.

Несмотря на тотальную вакханалию, происходящую во всех ветвях власти постмайданной Украины, украинские граждане должны помнить, что в рамках Международного права они является гражданами СССР, из которого документально Украина в 1991 году не выходила. После Общероссийского голосования по поправкам к Конституции России, проведённом в 2020 году, Российская Федерация, как правопреемница Советского Союза, получила право контроля и восстановления закона во всех союзных республиках. Поэтому Украина (в границах 1945 года) на законных (!) основаниях может перейти под юрисдикцию РФ.

Напомню, что территория Украины расширилась 29 июня 1945 года согласно Договору о передаче Закарпатья Чехословакией Советскому Союзу, подписанному наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым и чехословацким главой правительства Зденеком Фирлингером. В документе указано, что «Закарпатская Украина (носящая согласно чехословацкой конституции название Подкарпатская Русь), на основании договора от 10 сентября 1919 года, заключенного в Сен-Жермене, вошедшая как автономная единица в границы Чехословацкой республики, воссоединяется согласно желанию, изъявленному населением Закарпатской Украины, и на основании дружественного договора обеих высоких договаривающихся сторон со своей исконной родиной – Украиной и включается в состав Украинской ССР». Советская власть расширила украинские территории. Отсюда следует, что возвращаться на историческую Родину – Россию (как правопреемницу СССР) – украинское государство должно в границах 1945 года.

Особо хочу подчеркнуть, что, когда в октябре 1944 года войска 4-го Украинского фронта Красной Армии очистили Закарпатье и часть Словакии от немецкой и венгерской армий, большинство местных жителей считали приход советских войск своим освобождением. Газета «Правда» написала об историческом акте: «С матерью-Украиной, с советским народом – навеки». И я убеждён, что вся Украина, живущая сегодня под гнётом Зеленского, будет освобождена и воссоединится со своим народом-победителем.

Что касается Зеленского, загнавшего в кабалу жителей Украины, то он сам себе вырыл яму. Как говорил Александр Невский: «Кто к нам с мечом придет – от меча и погибнет». Пан Зе пришёл к украинцам с беззаконием, которое, в конечном счёте, погубит его предательский режим.