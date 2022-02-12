Зеленский в Харькове: новые репрессии, вялые протесты и «Большой распил»

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Новости Украины

В пятницу Харьков превратился в арену для реализации дешевых политических понтов, дорогих схем, мелких амбиций и больших глупостей. Тут тебе и Конгресс местных и региональных властей во главе с президентом Владимиром Зеленским, и выездное заседание Совбеза. И на одной площади Свободы — митинги мураевских «Наших» и мелкотравчатых наци.

И все же самое интересное обнаружилось в Молодежном парке, до всяких официозных выступлений во Дворце спорта «Локомотив» (Конгресс местных и региональных властей) и в здании ХОГА (выездное заседание СНБО). С утра поступило сообщение в полицию об «акте вандализма» в отношении памятника УПА: его в очередной раз облили красной краской.

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Формулировка в данном случае звучит абсурдно. Ведь сложно представить в Харькове больший «акт вандализма», чем нахождение здесь памятника УПА.

Как бы там ни было, свидомые трактуют подобные волеизъявления харьковчан исключительно как надругательство над нацистской «святыней». Одна из их групп сразу же завопила в соцсетях об активизации пророссийских сепаратистов в Харькове. Нацики пишут:

«Очевидно, что украинофобская акция осуществлена с целью унизить украинские силовые структуры и продемонстрировать принадлежность Харькова к «русскому миру». Ведь отдел полиции расположен в полутора сотнях метров от места преступления!»

Сразу же закрадывается подозрение: свидомые сами и осквернили свою вурдалачью святыню, чтоб спровоцировать очередной виток репрессий. Или выпрашивая финансовые вливания на свидомизм, на территориальную оборону и т.п.

За несколько дней до этого «мечту идиотов» о новых репрессиях озвучили «слуги народа» в Харьковском облсовете. Они смастырили проект обращения к руководству страны и силовых структур о необходимости усиления борьбы с проявлениями коллаборационизма (в их понимании).

Процитируем этот шедевральный текст:

«Мы, депутаты Харьковского облсовета, поддерживаем действия президента Владимира Зеленского, направленные на защиту национальных интересов и территориальной целостности государства. Нам важно не забывать, что в Украине есть отдельные люди, которые работают против национальных интересов, против Украины. Государственные органы должны усилить борьбу с такими предателями, людьми, которые раскалывают общество, расшатывают политическую ситуацию, даже если все это прикрывается красивыми патриотическими лозунгами».

Эта обезьянья грамота очень вяжется и очередным «осквернением памятника УПА», и с той публичной поркой, которую зооветеринар Данилов, возглавляющий Совбез, устроил Евгению Мураеву, присутствовавшему на площади под зданием ХОГА.

Здесь большой вопрос к тактике Мураева. Если оппозиционер чувствует, что его детище подвели под санкции и сейчас их объявят, то зачем же так дисциплинированно являться на место порки и демонстрировать там свою слабость? Не лучше ли было «нашим» в это время высказать свое «фе» Нацсовету (который обвинил Мураева в расистских высказываниях, якобы прозвучавших в программе Макса Назарова)? Или пикетировать еще какие-нибудь госструктуры в Киеве?

А получается, что в родном Харькове оппозиционер приравнял себя к штурмовикам «Фрайкора», которые откровенно троллили мураевскую акцию.

В то же время свидомые активисты под самыми стенами ХОГА проводили свой пикет под лозунгами: «Не дадим Зе сдать Харьков», «Зе, извинись перед Харьковом».

С одной стороны, Мураев, заочно пикируясь с ветеринаром Даниловым и его выездным СНБО, демонстрировал свое интеллектуальное преимущество, рассказывая, что канал «НАШ» является конструктивной дискуссионной площадкой о путях развития страны. Но, с другой стороны, оппозиционер с трибуны заявляет: «Мы хотим показать, что адекватных в стране больше». И именно этого большинства в родном Харькове он продемонстрировать не смог.

Довольно точно проанализировал этот мураевский провал в своем посте известный харьковский антимайдановец Олег Новиков:

«НАШих сколько сегодня пришло — 300/500 единомышленников на весь Харьков? И НАЦи особо не старались, так, дежурные кричалки. Для обыденного мероприятия по защите «Свободы слова» вполне себе картинка с самой большой площади Европы. К слову, очень куцо смотрелось с позиции докричаться до Зе — площадь в Харькове действительно огромная, а место для митинга выбрано на противоположном её конце, на месте бывшего памятника Ленину, что может показаться символично, но основной шум непосредственно под окнами ОГА наци создавали. Но тут другое, преподнесено то было — спасаем Украину! Харьков вставай, самое святое (свободу слова) защищай! Во всяком случае, родной город Евгения Мураева обязывал на что-то эдакое — массовое, с вишенкой на торте! А вышло… Что-то не так, ребята и Харьков это чувствует, как никогда».

В то же время зооветеринарный техникум под видом СНБО демонстрировал бычье мышление и не менее бычьи заготовки. Данилов самодовольно похвастался журналистам, что СНБО ввел пятилетние санкции против мураевского телеканала «Наш».

Что еще обсуждалось на выездном заседании — ветеринар объяснить не смог: всё было в режиме секретно. Но двумя достижениями бычьей мысли всё же похвастался.

Во-первых, по поручению президента, разработана некая стратегия морской безопасности. (Хотя вся эта стратегия наверняка посыпалась бы моментально при заветных крылатых словах «Дави его, б…!»).

Во-вторых, Данилов отрапортовал:

«Сегодня на заседании, которое проходило в Харькове, главнокомандующий Вооруженных сил поставил задание — количество членов территориальной обороны должно достигать двух миллионов граждан нашей страны, которые готовы будут защищать нашу страну в случае необходимости».

И это количество утвердили!

И стало понятно, что по случаю президентского визита в Харьков, видимо, «кокоса» не жалели и щедро делились им с другими государственными деятелями. И, судя по всему, Данилов с главкомом ВСУ Залужным хапнули бычьи дозы… В пользу этой версии свидетельствуют и вдохновенные речи Данилова о том, что им всерьез рассматриваются возможности таких провокаций со стороны России, как подрыв Крымского моста, Чернобыльской АЭС и т.п.

А чуть ранее во Дворце спорта «Локомотив» «звездили» Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Кирилл Тимошенко. Они вещали перед мэрами больших городов, губернаторами, министрами и нардепами.

Первым вопросом у Зеленского уже традиционно стоял государственно-шизофренический пункт «территориальная оборона». Вторым — смешной пункт «энергетическая безопасность».

А вот третий пункт — это серьезно. Это «Большая стройка» и распил бабла.

В Харькове этим планируется заниматься на проекте реконструкции рекреационной зоны, на проектах океанариума и Ледовой арены, на дорожной инфраструктуре, медицине…

Ермак с нездоровым возбуждением рапортовал о своих мнимых успехах в Нормандском формате: «Процесс разблокирован, встречи будут проходить часто. Были достигнуты договоренности по работе в Трехсторонней группе…».

Харьковский мэр Игорь Терехов уже допущен к целованию перстня центральной власти и к нюханию дорожек «Большой стройки». К нему явно были расположены. В то время как киевский коллега Терехова был унижен госохраной: микроавтобусу Виталия Кличко не позволили припарковаться возле Дворца спорта «Локомотив».

Терехов обратился к Зеленскому с просьбой включить в «Большое строительство» многоуровневую развязку в Харькове. Игорь Александрович знает толк. Он еще и всяких сопливых Кирюш Тимошенко научит, как надо пилить. И, кажется, президент оценил таланты харьковского мэра:

«Вы, господин Терехов, не стесняйтесь. Вы так стеснялись перейти на русский язык. Мы не боимся этого. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски, но все думают по-украински и очень проукраинские. И это правильно…».

Похоже, Терехов прошел инициацию и уже втянул ноздрей будущую выгоду.