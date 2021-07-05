Зеленский в Одессе: Мама «царя еврейцев» была права…

05.07.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

У 95 квартала был скетч из серии «300 еврейцев». Там, где Зеленский докладывает маме: «Я пошел на войну», а она отвечает: «Только недалеко, шоб я видела». Он ей: «Я царь», а она ему: «Ты поц».

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Извините, я просто не знала, какими словами описать приезд президента Украины на День ВМСУ в Одессу. Но «поц» своим бэкраундом сам ответил.

Не худший все же актер был — добротной такой средней руки кавээнщик. Самого себя в будущем изображал.

Тут, видите ли, у дурня и без презика радость — проходящие в Одессе НАТОвские учения «Си Бриз». Если верить Минобороны Украины, «они являются самыми масштабными в истории независимого государства». Поэтому местные пришибейки каждый день рапортуют о вновь прибывших эсминцах (Великобритания, Румыния, Нидерланды, США — ура!), количестве «томагавков» на борту, о том, как они «ба-бах!». Словно военные корабли для того и прибыли, чтобы защитить личный загончик патриотов, которые они снимают в общаге вместе с кумом Панасом и «свыней».

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А в честь Дня военно-морских сил Украина еще и парад морских сил устроила — понятно, что не «в гаю при Дунаю», а в Одессе. Понятно также, что это украинский праздник. Однако в параде, как и в учениях, по информации ВСУ, «приняли участие 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 человек личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники». Но — вот зрада! — не украинской.

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И тут — nota bene — умиляет строчка, которую приводят все свидомые СМИ: «Украинские ВМСУ представлены средним десантным кораблем «Юрий Олифиренко» и двумя «Айлендами» (списанными в утиль патрульными катерами, подаренными Украине Америкой). Бач, моща! Один-то десантный корабль и до самого Кремля на руках дотащить можно! Ну, по задумке. А баржу с арбузами, видать, лишь из природной украинской скромности не упомянули.

Что-то не то, правда? А когда номер в цирке провалился — ну, слон там испражнился вместо танца на барабанах, или факир женщину нечаянно по-настоящему распилил, то что обычно бывает? Правильно, зовут коверного. Чтобы зрители посмеялись, а не принялись кричать «позорники!».

«Всегда, а особенно во времена российской агрессии, ВМСУ — одна из главнейших составляющих обороноспособности и безопасности страны», — провозгласил прибывший в Одессу Зеленский, выступая перед украинскими и зарубежными моряками.

И только спонсорам мероприятия выступать вместе с нанятыми аматорами оказалось не по масти.

Так, присутствующая на параде посол США на Украине Кристина Квин (согласно рейтингу журнала «Фокус», самая влиятельная женщина «незалежной», обогнавшая других «влиятельных» — жену Зеленского, генпрокуроршу Венедиктову и Тимошенко), побрезговала воспользоваться с президентом одним микрофоном и держалась от «главнокомандующего еврейцев» на приличном расстоянии.

«США построили сооружения для украинского флота. Мы работаем над совершенствованием вашей инфраструктуры», — заявила самая влиятельная.

Тут сразу филатовское вспомнилось: «К нам на утренний рассол прибыл аглицкий посол, а у нас в дому закуски — полгорбушки да мосол».

А что касается настроений в самой Одессе, то кабы об этой «встрече на Эльбе» горожане вообще знали!

Так ведь не знали! Даже торговцев контрабандными сигаретами сегодня на Привозе для проформы не разогнали, как это ранее бывало перед приездом президентов. А это, скажу я вам, вернейший признак того, как местное народонаселение, включая власть, относится к президентам и прочим агрессорам из чужых государств.

В общем, мама «царя еврейцев» была права…