Зеленский в Турции заговорил по меджлисовской бумажке

07.08.2019, Анкара, Михаил Рябов

Россия начала спецоперацию по превращению крымских татар просто в «татар», заявил украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию, где провел встречу с представителями украинской диаспоры, а также выходцами с полуострова.

«Многие крымские татары были вынуждены снова покинуть родной дом. А те, кто остался, страдают от арестов, обысков и постоянных притеснений: от запрета проводить митинги 18 мая и почитать память жертв депортации до попыток вообще вас не замечать; когда в публичной риторике местных властей и СМИ постоянно говорят «татары» и намеренно пропускают слово «крымские», пренебрегая вашей идентичностью», – цитирует Зеленского его пресс-служба.

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«Я точно знаю, что наступит день, когда Крым вернется в Украину, и разобщенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом. И песня «Эй, гузель Къырым» будет звучать лишь как давнее воспоминание обо всех тяжелых испытаниях, выпавших на долю вашего народа», – добавил он, напомнив о песне, которая, как считается, была написана во время высылки из Крыма в годы Великой Отечественной войны по обвинению в массовом коллаборационизме.