Зеленский в угоду полякам подписался на унизительный для украинцев и евреев «праздник»

27.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским идея отметить вместе с поляками столетие Варшавской битвы – верх исторической безграмотности и наплевательского отношения к украинцам.

Об этом у себя в «Facebook» написал одесский журналист Юрий Ткачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский предложил совместно с Польшей отметить годовщину Варшавской битвы против СССР, в которой петлюровцы участвовали на стороне поляков. Ну и победили.

Правда, победа оказалась сомнительной: по итогу Польша забрала себе Западную Украину (ту самую ЗУНР, с которой раньше Петлюра подписывал соглашение об объединении, но потом слил её полякам), СССР – центральную и восточную», – напомнил журналист.

«То есть, поляки петлюровцев тупо поюзали и выкинули. Определённо – есть что праздновать на государственном уровне, ёпта», – добавил Юрий Ткачёв.

Российского военкора Александра Коца также не оставила равнодушной идея создания такого празднования.

«Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет. Например, Варшавская битва, столетие которой отмечается в августе. Мы планируем провести ряд общих мероприятий. Одним из них станет визит президента Дуды в Украину», – процитировал военкор заявление Зеленского.

«Напомните там ему, что по Рижскому мирному договору после Советско-польской войны Польша хапнула себе кусок Западной Украины аж по Житомир. Тот кусок, который в Российской Империи назывался Волынской губернией. Возвращать будете?» – иронично прокомментировал Коц.

«Ну и образец антибольшевистской пропаганды той войны Зеленскому тоже покажите. Там какой-то диверсант у него в спичрайтерах завелся? Или он сам себе яму роет?» – добавил военкор к листовке у себя в Telegram-канале.