Зеленский вернул «призывное рабство» с 18 лет

16.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинских юношей будут снова призывать в армию с 18 до 27 лет, а не с 20, как было последние пять лет.

Соответствующий указ о проведении очередных призывов в армию в 2020 году подписал президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу», – говорится в документе.

Согласно указу, сезонные призывы в текущего году запланированы на апрель-июнь и октябрь-декабрь.

Кроме того, согласно документу военнослужащие срочной службы увольняются в запас.

«Зеленский вернул призыв в армию с 18 лет. Либертарианцы они такие, панам – свободу бизнеса, а холопам – призывное рабство», – заявил в Facebook экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.