Зеленский за год «слил» весь свой потенциал в угоду нацистов и Запада

28.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского неуклонно снижается, а вместе с ним и его команда стремительно теряет доверие украинцев.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Президент Украины Зеленский стремительно теряет доверие сограждан. Так, если всего немногим более года назад на выборах его поддержали три четверти населения, то согласно последним социологическим опросам к настоящему времени уже более половины жителей страны не доверяют ему.

С коллегами и соратниками пана Зе дело обстоит еще хуже, а оппоненты хоть и прибавили в политическом весе, но все равно их диаметральные позиции указывают на глубокий раскол в обществе. Это свидетельствует о нарастающем кризисе доверия к власти и политической элите», – завил Муратов.

По его словам, Зеленский и его команда фактически «слили» свой потенциал представителей большинства населения Украины.

«Впервые в истории Украины Зеленскому был дан уникальный шанс не только занять высший пост в стране, но и сформировать монобольшинство в парламенте, что фактически гарантировало возможность реализации любых инициатив и решений.

Как же он и его «слуги» воспользовались этим кредитом доверия? Быть может, они приступили к реализации всего того, что обещали и что было востребовано обществом? Быть может, внесли коррективы в постмайданный курс, губительность которого ощущает практически каждый сознательный украинец?

Нет! Вместо этого Зе-команда занялась интригами, переделом сфер влияния и денежных потоков, легализовала игорный бизнес, продолжила преступные реформы в социальной и медицинской сферах, в областях языка и образования. Принятием законов о продаже земли и банковской деятельности была закреплена линия последовательной сдачи суверенитета. Западные кураторы и радикально настроенное националистическое меньшинство по-прежнему определяют основные вехи политики, разжигая внутринациональную и межнациональную вражду», – сказал общественник.

Он подчеркнул, что Донбассу с такой Украиной давно не по пути.

«Это стало понятно в 2014 году и еще более очевидно теперь. Базовые принципы взаимопомощи и дружбы братских народов Русского мира, а не вражды и агрессивной колонизаторской политики Запада определяют наш цивилизационный вектор развития. И потому выбор Донбасса – Россия – Большая Родина, к воссоединению с которой мы стремимся!» – заключил Муратов.