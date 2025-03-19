Зеленский ждёт звонка Трампа: В Джидде так было хорошо, если бы не русские

Вадим Москаленко.  
19.03.2025 17:51
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Владимир Зеленский всё ещё ждёт звонка от Дональда Трампа, чтобы тот сообщил ему детали вчерашнего телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Об этом на брифинге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский всё ещё ждёт звонка от Дональда Трампа, чтобы тот сообщил ему детали...

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«Отдельно хочу поблагодарить Трампа за встречу в Джидде наших команд, это была действительно продуктивная встреча. Мы надеемся, что договорённости о безусловном прекращении огня будут в конце концов реализованы. Мы надеемся, что Америка продолжит работать и давить на Россию так, чтобы всё было реализовано.

Я верю, что в этом году война может закончиться достойным миром, но обязательно нужны гарантии безопасности для Украины, иначе Путин придёт снова с войной, и это его суть от самого его начала. В этом году уже 25 лет власти Путина, фактически ежегодно он или где-то воевал, или разрушал жизни других стран», – вещал Зеленский.

Он утверждает, что «без нас» невозможно закончить войну справедливым миром.

«Сегодня у меня будет контакт с Трампом, мы будем обсуждать детали следующих шагов. У нас в Джидде была действительно хорошая встреча наших команд. Я считаю, что всё правильно шло, если бы не Россия, которая всегда недовольна, когда что-то идёт правильно. Поэтому мы с ним проговорим детали следующих шагов, ну и, я думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным», – добавил «просроченный».

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