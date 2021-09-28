Зеленского либо свергнут нацисты, либо скинет народное восстание – Белов

Зеленского либо свергнут нацисты, либо скинет народное восстание – БеловНовости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в патовую ситуацию – он не может себе позволить ни пойти на переговоры с главой России Владимиром Путиным, ни отказаться от них.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что власть сейчас пытается размыть ответственность за эту ситуацию с газом, правильно боится, потому что на протяжении двух лет, если не с Россией предположим даже, но с европейскими партнёрами тоже договориться можно было, а сейчас в сухом остатке мы имеем итог – с Россией не договорились, хотя торгуем», – рассказал Белов.
«Вот вы даёте, сегодня Песков заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной, где тот Витренко, который немедленно позвонил Миллеру, где тот Зеленский, который немедленно позвонил Путину? Вы чего ждёте?» – спросила ведущая.
Гордей Белов пояснил, что киевское руководство не может ни пойти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, ни отказаться от них.
«У них патовая ситуация. Объясню, если нынешние власти позвони Путину – съедят националисты, не позвони Путину – поднимутся восстания. Вот такая патовая ситуация, не знаешь, где меньшее зло», – объяснял политик.
«Может, что-нибудь сделать с националистами, чтобы они не съели. Вот такую подсказку даю», – посоветовал директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.
«Спасибо. Хорошая подсказка, а мы не догадывались как раз, что это проблема», – съязвил Белов.
Спасибо!
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