Зеленского либо свергнут нацисты, либо скинет народное восстание – Белов

28.09.2021 21:59 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в патовую ситуацию – он не может себе позволить ни пойти на переговоры с главой России Владимиром Путиным, ни отказаться от них.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«То, что власть сейчас пытается размыть ответственность за эту ситуацию с газом, правильно боится, потому что на протяжении двух лет, если не с Россией предположим даже, но с европейскими партнёрами тоже договориться можно было, а сейчас в сухом остатке мы имеем итог – с Россией не договорились, хотя торгуем», – рассказал Белов.

«Вот вы даёте, сегодня Песков заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной, где тот Витренко, который немедленно позвонил Миллеру, где тот Зеленский, который немедленно позвонил Путину? Вы чего ждёте?» – спросила ведущая.

Гордей Белов пояснил, что киевское руководство не может ни пойти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, ни отказаться от них.

«У них патовая ситуация. Объясню, если нынешние власти позвони Путину – съедят националисты, не позвони Путину – поднимутся восстания. Вот такая патовая ситуация, не знаешь, где меньшее зло», – объяснял политик.

«Может, что-нибудь сделать с националистами, чтобы они не съели. Вот такую подсказку даю», – посоветовал директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.

«Спасибо. Хорошая подсказка, а мы не догадывались как раз, что это проблема», – съязвил Белов.