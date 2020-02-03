Зеленского ожидает бесславное завершение карьеры

03.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на стремительный взлёт, политическая карьера нынешнего президента Украины Владимира Зеленского будет краткосрочной и бесславной.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Юрист из Черкасс, секретарь Национального союза журналистов Украины Валерий Макеев заявил, что отзывает свой голос, который отдал за Владимира Зеленского на президентских выборах. Он выразил сожаление, что вошел в «печально известные» 73% сторонников нынешнего главы государства, поскольку категорически разочарован политикой, которую реализует Зеленский после прихода к власти.

В частности, юрист подверг критике судебную реформу, назвав ее «судебным геноцидом», поскольку та делает практически невозможным доступ рядовых граждан к правосудию. Как «гебельсовские» охарактеризовал он законопроекты о медиа и дезинформации. Однако наибольшее возмущение у Валерия Макеева вызвали правки в закон об образовании, согласно которым с 2020 года санаторные школы-интернаты прекратят набор учеников, то есть дети с ограниченными возможностями здоровья фактически окажутся выброшенными на улицу.

Он подчеркнул, что это стало последней каплей в его решении отозвать голос, поскольку ничего достойного, кроме обмена пленными, Зеленский за время нахождения у власти не сделали», – рассказал Муратов.

Он подчеркнул, что украинцы в очередной раз оказались обмануты.

«Широкая поддержка, которую Зеленский и его команда получили по результатам президентских и парламентских выборов, выразила надежду жителей страны на кардинальные изменения внутренней и внешней политики: на прекращение войны на территории Донбасса, на пресечение террора со стороны националистического меньшинства, на отказ от губительных реформ, навязанных Западом, на восстановление добрососедских отношений с Россией», – добавил общественник.

«Стремительное падение рейтинга президента Украины, который, по словам экономиста и политолога, директора Института трансформации будущего Олега Соскина, в действительности, без манипуляций, в настоящее время не превышает 15%, является следствием глубокого разочарования народа.

Похоже, политическая карьера Зеленского будет столь же быстротечной, как и его стремительный взлет, а ее завершение – не менее бесславным, чем у предшественника. Доверие людей легко потерять, а вернуть – практически невозможно!» – подытожил Муратов.