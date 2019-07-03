Зеленского призвали дать четкий публичный сигнал об освобождении политзаключенных

03.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Несмотря на отсутствие в стране нового генпрокурора, президент Владимир Зеленский должен дать обществу и правоохранительной системе четкий сигнал о том, что политзаключенные режима Порошенко должны быть освобождены, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил украинский юрист Андрей Портнов, бывший замглавы администрации президента.

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“Друзья, это конечно, понятно, что нового прокурора пока не назначили, но публичные сигналы никто не отменял. Думаю, Главе Государства нужно публично заявить, что все политические заключённые и журналисты должны быть немедленно освобождены и реабилитированы, за нападение на журналистов – жёсткое и бескомпромиссное наказание, а бандформированиям и порохоботам – две недели на быстрое трудоустройство. А то оно всё затянулось немного”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Как сообщал ПолитНавигатор, ранее Портнов призвал украинскую власть в кастве жеста доброфй воли и демонстрации готовности диалога с Москвой освободить из под стражи и снять обвинения с журналист Кирилла Вышинского, арестованного при Порошенко по обвинению в якобы совершенной госизмене.