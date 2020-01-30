Зеленскому нечего показать Путину

30.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Встреча «нормандского формата», которая должна состояться весной этого года в Берлине, будет отменена, если Украина не начнет выполнять достигнутые ранее договоренности.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Киев должен показать реальные шаги по выполнению «Минских договоренностей», чтобы российский лидер Владимир Путин согласился приехать на следующую встречу.

«Не с чем ехать Зеленскому. Я считаю, что сама возможность этого следующего «нормандского формата»… я так понял, что он должен будет пройти в Берлине. Если ничего не будет изменено в политике Киева, то никакой встречи не будет. Ну не поедет Путин встречаться ради того, чтобы сказать: «Ну, давайте опять делать то, о чем мы уже договорились в Париже, потому что ничего не выполнено». Ну не будет такой встречи.

Она может состояться в том случае, когда хотя бы часть важных договоренностей в Париже, этого меморандума парижского, будет уже реально выполнена, а другая часть начата выполняться. Например, законы подготовлены, допустим, внесены, но еще не проголосованы. Но если этого не будет, зачем встречаться?», – заявил Погребинский.

Эксперт также подчеркнул, что достижение мира – единственный шанс Зеленского сохранить свой рейтинг.

«Важное последствие – это, скажем, возможности удерживать такой рейтинг, который есть у Зеленского, будут фактически исчерпаны, потому что улучшить жизнь людей, показать, что ты с коррупцией борешься не получается и я думаю, что в течение ближайших месяцев и не получится. А ожидания от него по пути достижения мира будут скомпрометированы… Если встреча не состоится, это будет означать, что все усилия, обещания по части мирного процесса провалены и рассчитывать в этом смысле на Зеленского не приходится. Это значит, что он будет терять поддержку и я думаю, довольно заметно».