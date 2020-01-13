13.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Иран, Политика, США, Украина
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Зеленскому объяснили, почему опасно иметь дело с США

Ситуация с Ираном, от убийства Касема Сулеймани до трагедии с украинским «Боингом» в Тегеране, показала, что от США особенно Украине вообще надо держаться подальше.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашим украинским партнёрам крайне важно знать, с кем вы имеете дело, когда пытаетесь подстроиться под США, а Зеленский сейчас именно и пытается сделать это. Он хочет на основе этой трагедии солидаризироваться с США: смотрите, вот мы, а вот США, мы вместе, в одном контексте, и в этом контексте контекст, как всегда, неоднозначный. И в этой неоднозначности в значительной степени и характеризуется весь политический процесс Украины.

Что касается Трампа и его удара, спорно, надо было – не надо было это делать. Но самое главное, что важно усвоить нам всем – и украинцам, и россиянам: на самом деле, плевали американцы на весь мир. Вот и всё. Они делают то, что хотят, и совершенно не собираются нести за это ответственность. Они используют кого хотят, как хотят, и при случае Украину так же используют. Просто потому, что Дональду Трампу хочется ещё раз стать президентом», – заявил Михеев.

«То есть желание одного человека, по большому счёту, здесь является доминирующим. Он хочет стать президентом, поэтому можно нанести удар туда, сюда. И нам всем надо это видеть и сделать из этого выводы. С этими людьми вообще опасно иметь дело. Вот это – главный вывод из этой ситуации», – добавил политолог.

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