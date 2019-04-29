Зеленскому придется выбирать между Востоком и Западом

29.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский и его команда нацелены на продолжение русофобской политики, и вскоре им придётся заявить об этом открыто.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В команде Зеленского понимают и чувствуют, что электорат Юга и Востока Украины для них временен. Это люди, которые в основной своей массе голосовали не за Зеленского, а против Порошенко, это было протестное голосование.

Поэтому они изначально больше ориентируются на электорат центра и Запада Украины. И стратегически они понимают, что там у них больше шансов сохранить электорат к парламентским, а в дальнейшем – и к местным выборам. К тому же команда Зеленского сегодня деформирована. Она наполнена людьми, которые имеют ярко выраженные, а иногда даже радикальные прозападные и противороссийские взгляды.

И поскольку сам Зеленский сегодня ещё говорит очень мало, полномочий у него ещё нет, парламентские выводы на носу, ему надо сохранить молчанку, создать интригу, чтобы каждый наполнял его образ своими смыслами», – отметил эксперт.

Однако, по мнению Руслана Бортника, вскоре Владимиру Зеленскому придётся выбирать между Востоком и Западом.

«Языковой закон – это политтехнология, направленная, прежде всего, против Зеленского. Первый её мотив – это создать кризис для Зеленского и сразу же завести его в коридор языкового конфликта. Понятно, что этот закон вызовет критику со стороны Венгрии, Румынии и европейских организаций. Чья это будет проблема? Понятно, что не Порошенко, а Зеленского.

И Зеленский оказывается перед выбором – или эту критику принять, отменить этот закон, и потерять электорат на Западной Украине, чем освободить электоральное поле для Петра Алексеевича и похожих политических сил.

Или не принять эту критику, быть обвинённым в срыве евроинтеграции, которую Венгрия продолжит блокировать, потерять электорат на Востоке Украины, потому что там скажут: «Зеленский, ты нормальный? Смотри, какой закон не правильный, его надо менять». Потерять возможности для диалога с Крымом и Донбассом, где вообще скажут: «Смотрите, всё, что нам говорили с 2014 года российские СМИ о том, что запретят говорить на родном языке, это правда, они пришли к этому». Его пытаются поставить на растяжку, заставить выбирать между Западом и Востоком Украины», – добавил эксперт.