Зеленскому угрожают Коломойский и Аваков

22.07.2019, Москва, Елена Острякова

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит решить две проблемы: с олигархом Игорем Коломойским и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил экс-нардеп Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интрига номер один, отдаст ли он силовиков Коломойскому, как и обещал. Есть два сценария. Или он отдаст их Коломойскому и будет от него зависеть. Другой вариант (я склоняюсь к нему): Зеленский попытается откупиться от Коломойского, отдавая ему бизнес-направления. Нацбанк, нефть, газ. Силовые структуры он оставит себе. Это было бы правильно, иначе он потеряет контроль», – сказал Царев.

Вторая интрига, по его мнению, связана с судьбой Авакова.

«Конфликт с Аваковым сейчас достаточно опасен. За ним стоят опытные депутаты, он превратился в дного из самых богатых людей Украины. У него связи везде, в том числе среди радикалов», – сказал Царев.