«Зелёная повестка ЕС убивает и польское, и европейское сельское хозяйство» – лидер польских фермеров

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«Зелёный порядок» в ЕС – идеология, которую продвигают председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший еврокомиссар по вопросам климата Франц Тиммерманс, а также польский комиссар ЕС Януш Войцеховский – убивает сельское хозяйство не только в Польше, но и во всей Европе. Об этом в интервью местному изданию Zycie Calisza («Жизнь Калиша») заявил президент Великопольской сельскохозяйственной палаты Мечислав Лучак.

По его словам, этот документ, принятый на рубеже 2019-2020 годов и одобренный Европейским Советом, в частности, ограничивает выбросы углекислого газа в атмосферу, что подразумевает сокращение поголовья сельскохозяйственного скота, выделяющего «парниковые газы». «К сожалению, это не шутка» – говорит Лучак в беседе с журналистом.

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Лидер фермеров отмечает, что, если эта программа будет реализована, в странах-членах ЕС падение сельского хозяйства составит до 27%.

«Когда несколько лет назад был введен «Зеленый курс», мы слышали уверения, что он сделает Европейский Союз производителем эксклюзивных органических продуктов питания, которые покорят мир, а европейские фермеры будут выращивать кокосы. Правда, однако, в том, что эта политика, ограничивающая сельскохозяйственное производство, создала пробел, который начал заполняться производством, например, говядины из Бразилии и Аргентины, т.е. стран, где сельскохозяйственное производство намного дешевле и которые, например, в производстве мяса говядины и птицы без ограничений используют белок животного происхождения, мясокостную муку или генетически модифицированный белок растительного происхождения, запрещенный в Европейском Союзе», – рассказывает Мечислав Лучак.

По его словам, аналогичные проблемы и с продукцией из Украины, где вообще нет малых и средних индивидуальных хозяйств, там действуют 96 гигантских агрохолдингов, владеющих 100% сельскохозяйственных земель. Это в основном немецкий и нидерландский капитал и бизнес крупных инвестиционных фондов.

Его собеседник, журналист Петр Гром, подвёл итог беседы:

«То есть лица, принимающие решения в ЕС, в том числе и на национальном уровне, лицемерно объясняют нам этот «Зеленый курс» заботой о климате, в то время как речь идет об ограничении производства в Европе, чтобы освободить место для крупных производителей, которые наводнят европейские рынки низкокачественной едой. Это то будущее, на которое мы будем обречены, и которому не будет альтернативы».