Землянский: Казахстан – провокация США, наряду с агрессией Грузии и киевским майданом

За переходом волнений в Казахстане в горячую фазу стоят США, вне зависимости от того, вспыхнула ситуация в стране от внешнего вмешательства, или имел место исключительно внутренний конфликт.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил эксперт энергетических рынков Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С Казахстаном ситуация – здесь всё не так однозначно, здесь может быть несколько вариантов. Вариант первый – это действительно противостояние межклановое. Столь присущая ситуация для Казахстана, которая, соответственно, носит сугубо внутренний характер и никоим образом не влияет на внешних игроков, внешних акторов, и не будет иметь серьёзных последствий. Но, мне кажется, эта версия очень условная. Может быть, это и стало катализатором процессов, то, что происходит сейчас, это внутреннее противостояние, но то, что в это включатся внешние акторы, сомнений не взывает», – сказал эксперт.

Развивая мысль, он отметил, что американский след здесь напрашивается сам по себе.

«Понятно, напрашивается самый простой вариант, что за всем этим стоят США. Особенно накануне тех событий, которые уже произошли в начале этого года и ещё могут произойти. Я говорю, во-первых, о заявлении пяти, которое было сделано относительно нераспространения ядерного оружия в мире, где участвовала и РФ, и Британия, США. И имею ввиду, события, которые ещё предстоят – экстренная встреча представителей НАТО относительно ситуации возле украинских границ, переговоры Россия-США, Россия-НАТО, Россия-ОБСЕ. На таком фоне, когда на восточных границах России начнётся такая определённая турбулентность, не добавляет уверенности для российской делегации – и в целом для дальнейшего продолжения переговоров. То есть козырь, которые американцы выложили: если вы не пойдёте на наши условия, то у вас появится очередная точка дестабилизации, как это происходило в 2008 году в Грузии или в 2014 году в Украине. Это, мне кажется, наиболее вероятная версия», – рассказал Землянский.