Зенитчик ВСУ «Лагидный»: У нас ЛГБТ, а русские нехай деградируют

Вадим Москаленко.  
05.02.2024 19:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЛГБТ, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Русских не жалко, они заслужили того, что в России запрещено ЛГБТ-движение.

Об этом в эфире «ТСН» заявил стрелок-зенитчик ВСУ, открытый гомосексуалист и деятель ЛГБТ-сообщества Павел Лагойда с позывным «Лагидный» («Нежный»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русских не жалко, они заслужили того, что в России запрещено ЛГБТ-движение. Об этом в...

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Он сказал, что уровень толерантности за последние годы изменился «в лучшую сторону», однако очень многие люди двуличны, и многим он не верит.

«Конечно, есть хорошие люди. В частях уровень толерантности, мне кажется, повысился», – добавил «Нежный».

Ведущая между тем вещала, что «самый популярный нарратив в России – это то, что ЛГБТ вообще нет, геев и лесбиянок не существует, но не может быть, чтобы в российском обществе их не существовало».

«А мне их не жалко. Мне их не жалко вообще. Каждый получает по заслугам. В тот момент, когда мы хотим развиваться, они пусть деградируют», – ответил извращенец.

Он также поделился планами «развития» украинского общества.

«Для начала принять гражданское партнёрство. Это то, что сейчас нужно во время войны всем гражданам. И обычным гражданским, и ЛГБТ-сообществу. Потому что после этого всего я хочу, чтобы у нас на Украине добились права усыновлять детей или создавать своих детей, так сказать», – мечтал ВСУшник.

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