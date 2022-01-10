Жапаров разрешил боевикам пересекать Кыргызстан без тестов ПЦР
Парадоксальное заявление сделал сегодня на онлайн-саммите глав государств-членов ОДКБ премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Он подменял на заседании президента Садыра Жапарова, неожиданно взявшего «краткосрочный отпуск», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Согласно поступающей информации, большее количество огнестрельного оружия попало в руки криминальных кругов. Существует риск перемещения преступных элементов, участвовавших в грабежах и бесчинствах, через наши с вами государственные границы.
В этой связи сегодняшняя ситуация в Казахстане обязывает нас предпринять совместные усилия в целях восстановления стабильности в Казахстане и недопущения атак на военные, административные и социальные объекты страны», – сказал Жапаров.
Однако при этом власти Кыргызстана решили облегчить условия пересечения границы с Казахстаном.
«В качестве мер поддержки нами было принято решение пропускать через кыргызско-казахстанскую границу на территорию Кыргызстана граждан всех стран, включая граждан Казахстана, без предъявления справок о наличии отрицательных результатов ПЦР-тестов.
В эти дни кыргызской стороной также организовано временное размещение граждан Казахстана, возвращающихся из Турции, Арабских Эмиратов и других государств, вынужденно прибывающих в международный аэропорт Манас. В организованном порядке осуществляется их перевозка до кыргызско-казахстанской границы», – сказал Жапаров.
Спасибо!
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