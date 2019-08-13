«Ждём истерику в воровской малине»: суд разрешил допрос Порошенко на полиграфе

13.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Киевский суд дал санкцию на прохождение экс-президентом Петром Порошенко допроса в ГБР с помошью полиграфа, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале инициатор уголовного преследования Порошенко украинский юрист Андрей Портнов.

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“Тревожные новости, друзья. Суд дал санкцию на прохождение главным государственным фигурантом полиграфа. Теперь нужно будет с проводками на голове ответить, крал в бюджете или просто брал. Ждём истерику в воровской малине”, – написал Портнов.

Также Портнов прокомментировал заявления Порошенко о своей якобы причастности к “рейдерскому захвату” телеканала Прямой.

“Вчера СМИ, со ссылкой на Порошенко сообщили, что Портнов инициировал рейдерский захват телеканала Прямой. Не понял, а разве можно сейчас совершить рейдерский захват, если фигурант сам инициировал и подписал целую серию антирейдерских законов, с пафосом хвастаясь об этом все последние пять лет.

Принял антирейдерские законы – защищайся ими. Не помогает – жалуйся в собой отреформированную прокуратуру. Нет реакции – иди в свой фантастичний европеизированный суд. Там проблема – в лично созданные НАБУ и ГБР. Инструментарий большой и везде к самому себе. Стучитесь к себе во все двери, раз кукушка из головы улетела”, – написал Портнов в телеграм-канале.