14.06.2018, Краматорск, Владимир Гладков

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Жебривский: в условиях гибридной войны журналисты должны восхвалять «успешных украинцев Донетчины»

Дефицит доверия к киевским властям в Донбассе должны компенсировать журналисты сюжетами об «успешных украинцах Донетчины».

Об этом во время пресс-конференции в Краматорске заявил подавший в отставку глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня идёт гибридная война, и журналисты обязаны приложить неимоверные усилия для победы в ней. Показывать, рассказывать. Не хвалить начальство, не хвалить чиновников, а показывать успешных украинцев Донетчины», – заявил Жебривский.