31.05.2018, Северодонецк, Анастасия Самойлова

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ЖЭКи Северодонецка прекратят свою работу

На Украине после 10 июня жилищно-эксплуатационные конторы прекратят предоставлять свои услуги в связи с принятием нового закона.

Об этом рассказывается в сюжете, подготовленном журналистами телеканала «ЛОТ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале июня ЖЭКи прекратят обслуживание домов. Директор северодонецкого жилсервиса «Свитанок» Дмитрий Погорелов заявил, что это связано с тем, что в этот день вступает в силу закон Украины «Про жилищно-коммунальные услуги». Им предусматривается, что жители должны создать объединения совладельцев домов или выбрать представителя, который от их имени заключит договор о предоставлении услуг.

«Те, кто не определился – город уже на сегодняшний день объявил конкурс по выбору представителя. Управляющий компании выходит на конкурс с экономически обоснованными тарифами. С 11 июня город уже не имеет права помогать финансовой поддержкой какому-то предприятию. Это всё ложится на плечи жителей», – рассказал Погорелов.

По его словам, в самом Северодонецке управляющую компанию будут выбирать для порядка 700 домов. Однако, несмотря на то, что сам конкурс был объявлен еще 4 мая, на сегодняшний день участников в нем нет.