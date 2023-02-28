Желание Китая вооружить Россию стократно перевешивает страх перед санкциями – эксперт

Поставки беспилотников и артиллеристских установок китайского производства существенно поменяют расстановку сил на основных направлениях в зоне СВО. Китайским производителям важно проверить свои разработки на поле боя, а российской армии получить установки с дальностью удара на 280 км.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китайцы по беспилотникам, опять же условно, в мире одни из первых, ну может быть – вторые после штатов. Но их беспилотники никогда не проверялись в бою. Знаете, как было с «Байрактарами» – в армяно-азербайджанском конфликте они себя показали, а в российско-украинском оказались абсолютно бесполезны, как только они столкнулись с серьёзными системами ПВО. Оказалось, что эта машина годится только для дальней разведки. То же самое с китайскими системами, с пилотами. У них есть точные копии Global Hawk и даже лучше машины. Но эти машины никогда не проверялись в бою, и я уверен у ВПК огромное искушение отдать это русским и посмотреть, как это будет работать. Потому что китайцы смогут тогда откорректировать свои алгоритмы и улучшить своё беспилотную авиацию, которая пригодится в возможной грядущей войне с Америкой, про которую Америка открыто уже говорит», – отметил он.

Плюс ко всему Китай всегда был импортёром вооружений, а сейчас может стать и экспортёром, причем экспортировать в Россию, у которой научился оружие создавать. Для китайцев это серьёзный репутационный скачок.

«Нам сейчас как бы нашу гордыню надо, так сказать, приспустить и брать все хорошее, что нам дают, так же, как мы брали в 1941-42 годах, – считает эксперт. – Сейчас прекрасное время, чтобы взять китайское, попробовать, сказать китайцам, что у них хорошо, что плохо и достичь за счёт этого гораздо больших результатов. Меня интересуют китайские артиллерийские системы. Дело в том, что китайцы не были ограничены разнообразными международными договорами, связанными с дальностью и калибром артиллерийских систем. И, взяв когда-то за основу наши РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган», создали прямо кадавров. У них есть РСЗО диаметром до 480 миллиметров, по нашим меркам – это вообще баллистическая ракета, которая улетает на 400 км. И когда была предтеча конфликта за Тайвань, китайцы проводили огромные учения. Они все эти РСЗО подогнали и показали, что они у них не в парадном, а в военном количестве. Они создавали ракеты с таким прицелом, чтобы добивать до Тайваня, и не до кромки воды, а прямо через весь Тайвань чтобы простреливать. Дальность 280 км. У нас ничего подобного даже близко нет. Причём их РСЗО наводится по GPS, то есть они ещё на финальной стадии с корректируемым боеприпасом».

По словам Живова, установки такой дальности существенно повлияют на расстановку сил на линии соприкосновения, как повлияли поставки американских РСЗО.

«Нам бы несколько дивизий таких РСЗО сейчас пригодилось и на Донецком направлении, и на Запорожском. И я вам скажу, что так же как поставки американских систем с РСЗО HIMARS и «777» действительно изменили баланс сил на фронте и сильно-сильно нас потрепали в прошлом году. Точно так же поставки этих китайских РСЗО очень сильно потреплют наших противников, и американцы это прекрасно понимают. Они знают, что китайцы очень серьёзное вооружение создали за последние 30 лет, и я думаю не в их интересах, чтобы в ответ на их 150-километровый HIMARS китайцы нам дали свой 300-километровый PZH-14, – указал Живов. – И не важно, как у нас они будут называться – «Герань-4», «Тюльпан» или «Лютик». Суть в том, что нам их вооружение нужно, и для китайцев это отличная возможность испытать их вооружение и получить дополнительный драйвер роста. Они точно так же, как американцы, могут кредитовать нас, и, по сути, разгоняя свою промышленность и внутренний спрос на вооружение, создавать дополнительные рабочие места. Опять же, экспорт юаня, ну не за доллары же они нам вооружение продавать будут. Мы у них купим юани, на них купим их вооружение – для Китая это ну одни сплошные профиты».