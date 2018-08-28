28.08.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Донбасс, Общество, Транспорт, Украина, Экономика

Железнодорожный вокзал Дебальцево будет восстановлен к 140-летию города



Разрушенный во время боевых действий вокзал подконтрольного ДНР города Дебальцево будет восстановлен ко Дню города.

Об этом заявила начальник вокзала Светлана Кутакова во время встречи с временно исполняющим обязанности министра транспорта ДНР Ростиславом Маркеловым и руководителем Донецкой железной дороги Олегом Калеватых, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году нашему вокзалу исполняется 140 лет. В связи с празднованием этой даты было принято решение провести реставрацию данного вокзала. Последняя реставрация производилась в 2006 году, а в 2014 в связи с военными действиями вокзал пострадал. Были многочисленные разрушения самого здания и его кровли. Для сохранения этого архитектурного памятника необходима была реставрация. Сейчас мы практически всё заканчиваем. Открытие вокзала планируется ко дню города, празднование которого состоится 9 сентября», – рассказала Светлана Кутакова.

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