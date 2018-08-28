Железнодорожный вокзал Дебальцево будет восстановлен к 140-летию города

28.08.2018, Донецк, Александр Гусар

Разрушенный во время боевых действий вокзал подконтрольного ДНР города Дебальцево будет восстановлен ко Дню города.

Об этом заявила начальник вокзала Светлана Кутакова во время встречи с временно исполняющим обязанности министра транспорта ДНР Ростиславом Маркеловым и руководителем Донецкой железной дороги Олегом Калеватых, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году нашему вокзалу исполняется 140 лет. В связи с празднованием этой даты было принято решение провести реставрацию данного вокзала. Последняя реставрация производилась в 2006 году, а в 2014 в связи с военными действиями вокзал пострадал. Были многочисленные разрушения самого здания и его кровли. Для сохранения этого архитектурного памятника необходима была реставрация. Сейчас мы практически всё заканчиваем. Открытие вокзала планируется ко дню города, празднование которого состоится 9 сентября», – рассказала Светлана Кутакова.