Железный Феликс вернулся в Москву

Олег Кравцов.  
11.09.2023 14:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 838
 
Дзен, Россия, Спецслужбы


На территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России установили бронзовый памятник видному большевику и основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается на сайте СВР.

На территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России установили бронзовый памятник видному большевику и основателю...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Уважаемые коллеги, скульптура, перед которой мы стоим, является несколько уменьшенной копией знаменитого памятника Дзержинскому, установленного на Лубянской площади Москвы в 1958 году. По нашей просьбе талантливый московский скульптор Владимир Иванов проделал большую и кропотливую работу, чтобы максимально точно воспроизвести образ «рыцаря революции», созданный ранее выдающимся советским скульптором Евгением Викторовичем Вучетичем», – заявил в ходе церемонии открытия директор СВР Сергей Нарышкин.

По его словам, образ Дзержинского «стал одним из символов своего времени, эталоном кристальной честности, самоотверженности и верности долгу».

«Его крылатые слова о том, что чекистом может стать лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, стали значимым нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников органов безопасности нашей страны», – отметил глава российской разведки.

Он добавил, что Дзержинский вникал во все тонкости оперативного искусства, лично работал с отправляемыми на заграничную работу для выполнения спецзаданий сотрудниками, использовал свой личный опыт подпольной, нелегальной работы.

«Он остался до конца верен своим идеалам – идеалам добра и справедливости», – подчеркнул.

Журналисты поинтересовались, есть символизм в том, что Дзержинский на постаменте смотрит в сторону Польши и Прибалтики, на что Нарышкин ответил, что угроза со стороны этих стран сохраняется.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть