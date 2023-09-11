Железный Феликс вернулся в Москву

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На территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России установили бронзовый памятник видному большевику и основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается на сайте СВР.

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«Уважаемые коллеги, скульптура, перед которой мы стоим, является несколько уменьшенной копией знаменитого памятника Дзержинскому, установленного на Лубянской площади Москвы в 1958 году. По нашей просьбе талантливый московский скульптор Владимир Иванов проделал большую и кропотливую работу, чтобы максимально точно воспроизвести образ «рыцаря революции», созданный ранее выдающимся советским скульптором Евгением Викторовичем Вучетичем», – заявил в ходе церемонии открытия директор СВР Сергей Нарышкин.

По его словам, образ Дзержинского «стал одним из символов своего времени, эталоном кристальной честности, самоотверженности и верности долгу».

«Его крылатые слова о том, что чекистом может стать лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, стали значимым нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников органов безопасности нашей страны», – отметил глава российской разведки.

Он добавил, что Дзержинский вникал во все тонкости оперативного искусства, лично работал с отправляемыми на заграничную работу для выполнения спецзаданий сотрудниками, использовал свой личный опыт подпольной, нелегальной работы.

«Он остался до конца верен своим идеалам – идеалам добра и справедливости», – подчеркнул.

Журналисты поинтересовались, есть символизм в том, что Дзержинский на постаменте смотрит в сторону Польши и Прибалтики, на что Нарышкин ответил, что угроза со стороны этих стран сохраняется.