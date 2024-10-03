Европейским странам нужно поддерживать Украину, чтобы она остановила «варварскую Россию», которая никогда не изменится.

Об этом на Варшавской конференции по безопасности заявил советник премьера Чехии по нацбезопасности Томаш Пояр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ничего хорошего от России не жду никогда. Я не против железного занавеса, и если для этого нужны не только заборы, но и мины, я не против. Пока я на правильной стороне. Что касается проверок между Россией, Польшей и Украиной, то мы вам очень благодарны. Давайте сделаем так, чтобы железный занавес действительно работал. И пусть бы он действовал ещё 50 лет!… Нет, нельзя [изменить Россию]! Серьёзно, это невозможно. Конечно, найдутся силы, которые будут выступать за то, чтобы снова сблизиться с Россией, и нам придётся с этим бороться. Но пока Россия остаётся империей, её невозможно изменить. Когда она развалится как империя, это уже будет другая Россия. Может быть, Россий станет больше, не знаю, это решать русским», – истерил Пояр.

Он призвал ещё больше поддерживать Украину.

«Если бы вы спросили, что я бы сделал прямо сейчас, я бы хотел сегодня же разбомбить иранские ядерные объекты. Но если речь идёт о России – я не знаю. Мы должны продолжать поддерживать украинцев, чтобы они могли защитить себя, им нужно помогать ещё больше. Нам нужно, чтобы они остановили эту варварскую страну, которая поглощает Украину, а потом захочет поглотить кого-то ещё. Я не думаю, что есть какое-то волшебное решение, и у меня его нет, потому что я не верю, что смена руководства в Москве приведёт к фундаментальным изменениям в России как империи», – злился русофоб.