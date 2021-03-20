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20.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Жена Гордона сокрушается: Россия всегда опережала нас в Крыму!

Новости Украины

Даже до 2014 года Украина, контролируя Крым, не смогла переиграть там Россию.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила ведущая Олеся Бацман, супруга украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все годы независимости Украина, украинская власть не обращала внимания на Крым, она закрывала глаза на то, что все годы независимости Россия продолжала считать Крым своей территорией. Не просто продолжала считать – она делала для этого все. Она накачивала огромными ресурсами Крым…

Только на газеты и телевидение местное одного Севастополя ежегодно Россия тратила 350 тысяч долларов тогда. Она заселила Крым своими военными и своими спецслужбистами, она проводила культурную политику абсолютной русификации, и там ни украинского языка, ни украинской культуры, ни украинских артистов не было слышно. Это как-то всех устраивало.

Она туда вкладывала деньги для того, чтобы делать какие-то культурные, развлекательные проекты и даже тот факт, что такая маленькая деталь – из Симферополя поезд отходил в столицу, в Киев, не с первого пути, а нужно было пройти через несколько путей, а поезд отходил в Москву с первого пути. Ну в какой стране в столицу поезд отходит не с первого пути? И это есть правда», – заявила Бацман.

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