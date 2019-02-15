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15.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, СМИ, Украина
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Жена Марчука назвала Украину «безнадежным проектом»

На Украине среди анархии и разборок политических кланов свобода слова находится под угрозой.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила Лариса Ившина, главред украинской газеты «День» и супруга экс-главы СБУ Евгения Марчука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина находится в фазе, где много анархии, у нас слабое несозданное новое государство. Мы живём на обломках неразрушенной до конца УССР и безнадёжного нового проекта. Мы много об этом говорим и слышим, но ещё сделано недостаточно, чтоб свобода слова тоже была в надёжной безопасности. Потому что, когда происходит жёсткая борьба между политическими не партиями, а кланами, журналисты всегда в опасности. Особенно те, которые хотят говорить правду, имеют критическое мышление и не ходят строем», – рассказала Ившина.

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