Жена Порошенко похвасталась, что ее дочери будут учиться в Лондоне

01.09.2018, Киев, Семен Дорошенко

Дочери президента Украины Петра Порошенко Александра и Евгения будут учиться в Лондоне, но после получения образования намерены вернуться на Украину, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила жена Петра Порошенко Марина Порошенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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«Дочери вступили в University of the Arts in London и University College London на специальности „Анимация“ и „Экономика“. В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях — без привилегий, что они дети президента Украины», — сказано в комментарии Марины Порошенко на запрос агентства относительно обучения дочерей главы Украины.

По словам женыф Порошенко, Александра и Евгения Порошенко успешно сдали все экзамены и получили высокие результаты.

«Мы как родители ими гордимся. Хочу подчеркнуть, что после получения образования они собираются вернуться в Украину и работать на благо украинского народа», — цитирует слова Порошенко ее пресс-служба.