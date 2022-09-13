Жена украинского депутата погорела на попытке вывезти за границу полмиллиона долларов наличкой

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Новости Украины

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки незаконного обогащения в отношении народного депутата, жена которого вывезла во время войны за границу более 500 тыс. долл. США.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, добавив, что по данному факту Офис генпрокурора уже открыл уголовное производство

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Фамилию нардепа ведомство традиционно не сообщает.

«Офис Генпрокурора открыл уголовное производство по возможному незаконному обогащению народного депутата Украины. Основанием для внесения сведений в ЕРДР стали материалы НАПК. В начале марта жена народного депутата Украины переместила через таможенную границу Украины 500 тыс. долл. США и 97 тыс. евро. По официальному курсу Национального банка Украины – это более 17 млн 845 тыс. грн», – говорится в сообщении.

По данным НАПК, согласно ежегодной декларации за 2020 год, совокупный задекларированный размер денежных средств, принадлежащих семье нардепа, составил 335 тыс. грн, 10 тыс. дол. США и 15 тысяч евро.

«Таким образом, разница между официально задекларированными денежными средствами и сбережениями, вывезенными за границу его женой, по предварительным подсчетам превышает 6 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – свыше 8 млн грн», – отметили в Агентстве.

Собранные материалы НАПК передало в ОГП. На этом основании ОГП зарегистрировал уголовное производство по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.