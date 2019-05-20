20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Украина
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Жена Зеленского назвала дизайнеров своего образа на инаугурации

Первая леди Украины Елена Зеленская поблагодарила украинских дизайнеров и стилистов за создание для нее образа на инаугурацию Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом она написала на своем Instagram.

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“Хочу поблагодарить талантливым украинским дизайнерам Артему Климчуку и Валерии Гуземе, а также замечательным стилистам Соне Борушко и Татьяне Немченко за создание моего образа в такой важный день (день инаугурации Зеленского – ред.)”, – говорится в посте первой леди.

Напомним, что жена Владимира Зеленского – Елена – в день инаугурации выбрала цветом своей одежды белый, а сам президент Украины был одет в темно-синий костюм с галстуком в тон.

Также добавим, что у жены Владимира Зеленского Елены Зеленской появилась официальная страница в Instagram.

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