«Женщина в Бахмуте радостно приняла меня за русского» – аэроразведчик ВСУ

Если в Артёмовске (Бахмуте) выйти без отличительных знаков ВСУ и говорить по-русски, местные отнесутся с большой симпатией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир аэроразведки подразделения «Хищные птицы» ВСУ Вячеслав «Тайпан» Воробьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу только про один случай рассказать, потому что это был единственный контакт с гражданскими на момент, когда я их в той или иной мере видел их с дрона. Вопрос был в том, что я в Бахмуте, как вы видите, не очень в ВСУ форме, так получилось, и если я разговариваю на русском, то меня, в принципе, спокойно можно принять за «освободителя».

И в какой-то момент я начал общаться с женщиной по-русски, она очень меня ждала-не дождалась, была довольная и счастливая, однако, когда она поняла, что я военный ВСУ, то не очень она обрадовалась этому», – рассказал «Тайпан».