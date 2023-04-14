«Женщина в Бахмуте радостно приняла меня за русского» – аэроразведчик ВСУ

Вадим Москаленко.  
14.04.2023 17:31
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Если в Артёмовске (Бахмуте) выйти без отличительных знаков ВСУ и говорить по-русски, местные отнесутся с большой симпатией.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир аэроразведки подразделения «Хищные птицы» ВСУ Вячеслав «Тайпан» Воробьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если в Артёмовске (Бахмуте) выйти без отличительных знаков ВСУ и говорить по-русски, местные отнесутся...

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«Могу только про один случай рассказать, потому что это был единственный контакт с гражданскими на момент, когда я их в той или иной мере видел их с дрона. Вопрос был в том, что я в Бахмуте, как вы видите, не очень в ВСУ форме, так получилось, и если я разговариваю на русском, то меня, в принципе, спокойно можно принять за «освободителя».

И в какой-то момент я начал общаться с женщиной по-русски, она очень меня ждала-не дождалась, была довольная и счастливая, однако, когда она поняла, что я военный ВСУ, то не очень она обрадовалась этому», – рассказал «Тайпан».

Однако военный тут же осёкся и начал рассказывать, что из тех жителей, кто отказался уезжать, многие говорят на «мове».

«Просто некуда ехать, или они боятся, или им как-то тяжело ехать. Но они общаются по-украински, радуются каким-то нашим маленьким местным победам или большим победам, смотря как к этому относиться», – сказал Воробьёв

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