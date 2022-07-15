Жену Навального в Кишиневе посадили на железный сундук – Санду всполошилась

Жена блогера-уголовника Алексея Навального Юлия побывала в Кишиневе и осталась недовольной приемом.

Об этом она написала в своей соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подхожу я к паспортному контролю на границе, и меня очень вежливо встречают и проводят в отдельную комнатку. Посадили на железный сундук. На мой вопрос, почему меня задерживают, мне ответили, что это здесь обычная процедура для тех, кто первый раз в страну въезжает. Гостеприимно, что ж. Уточнили у меня, где я останавливаюсь, есть ли у меня обратный билет. Все в наличии оказалось. Но меня почему-то не отпустили, паспорт не отдали, а дверь передо мной закрыли, и пограничник стал радостно каждую страничку моего паспорта на телефон фотографировать(надеюсь, кредит теперь на меня не возьмет). После моего возмущения паспорт мне вернули с вопросом: Вы точно хотите въехать в нашу страну? На следующий день выхожу из гостиницы, смотрю: парень стоит, с барсеткой, по телефону говорит. Все как надо. Я пошла по делам, и у него дела удивительным образом оказались в моей стороне. В общем, мне очень понравилось в Кишиневе. Как дома в Москве побывала: на границе не пропускали, наружку приставили. У меня остался только один вопрос. Дорогая Майя Санду, вам-то зачем за мной следить?», – написала Навальная.

Через полтора часа президент Молдовы Майя Санду потребовала разобраться с ситуацией.

«Компетентным органам было поручено расследование и выяснение ситуации – как в части проверок, которым она была подвергнута по прибытии в страну, в кишиневском аэропорту, так и в связи с её предполагаемым преследованием», – сообщили в пресс-службе президента.

На самом деле ничего экстраординарного с Навальной не произошло, потому что с 24 февраля все иностранные граждане из стран СНГ или стран «с риском миграции» подлежат дополнительным процедурам контроля при въезде в фашистскую Молдову.

«Юлия крайне удивилась дополнительному досмотру россиян. Ну, слабая осведомленность – не порок. Так досматривают большинство пребывающих в Молдову граждан Российской Федерации и 100% всех мало-мальски засветившихся в публичном пространстве людей. Сопровождающие молодые люди с барсеткой тоже не ахти какая роскошь. К этому привыкли не только приезжие, но и местные. Что удивляет – оперативность реакции Администрации президента», – написала в своем ТГ-канале молдавская тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова.

Служба безопасности Молдовы опровергла обвинения Юлии Навальной в слежке. В учреждении также говорят, что в сотрудничестве с другими учреждениями по защите правовых норм начато расследование с целью выяснения всех обстоятельств, упомянутых Юлией Навальной.