Жириновский обвинил Зюганова и Миронова в том, что из-за них «дымит Украина и скоро задымит вся Средняя Азия»

10.08.2021, Москва, Елена Острякова

ЛДПР провела акцию протеста у посольства Киргизии в Москве в связи со случаями враждебных действий против русских в этой стране.

Перед десятком сторонников выступил Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем терпеть это. Мы будем требовать сокращать использование рабочей силы из Киргизии. Одному русскому дали по морде – 10 тысяч киргизов на родину! Останутся без работы и без денег», – сказал Жириновский.

Он также считает, что Россия не должна защищать страны Средней Азии, если на них нападут талибы из Афганистана.

Поводом для акции жириновцев стали два случая: избиение девятилетнего мальчика в спортивном лагере на озере Иссык-Куль и нападение в Бишкеке на русскую женщину-кассира за то, что она ответила покупателю на русском языке, который в Киргизии считается официальным.

Однако на самом деле мероприятие носило предвыборный характер. Раскритиковав все советских лидеров за неправильную политику в Средней Азии, Жириновский причислил к ним и лидера КПРФ Геннадия Зюганова и лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.

«Если бы был порядок в стране, сегодня обе эти партии были бы отстранены от выборов – за то что из-за них дымит Украина и скоро задымит вся Средняя Азия. Они виноваты!», – кричал лидер ЛДПР.