Жириновский предложил украинскому министру выброситься из окна

У России есть план нанесения удара, который полностью уничтожит ВСУ.

Об этом в эфире ЛДПР ТВ заявил Владимир Жириновский.

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«Сейчас в повестке дня попытка США подтолкнуть Украину к силовым акциям на Донбассе. Украину вроде бы не в чем обвинить: она считает, что это ее территория. Но удар по Донбассу повлечет большое количество жертв.

Я считаю, что есть уже план, по которому мы должны помочь ополченцам двух республик. Через пять минут после начала обстрела со стороны ВСУ нанести такой удар, чтоб там больше ничего не осталось.

Закончить войну Украины против Донбасса за 30 минут при помощи оружия – не ядерного, но сверхмощного. И несколько залпов позволят уничтожить скопление войск и техники в любой точке Украины. Они сами себе горячий котел делают», – сказал Жириновский.