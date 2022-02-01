Жириновский предложил украинскому министру выброситься из окна
У России есть план нанесения удара, который полностью уничтожит ВСУ.
Об этом в эфире ЛДПР ТВ заявил Владимир Жириновский.
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«Сейчас в повестке дня попытка США подтолкнуть Украину к силовым акциям на Донбассе. Украину вроде бы не в чем обвинить: она считает, что это ее территория. Но удар по Донбассу повлечет большое количество жертв.
Я считаю, что есть уже план, по которому мы должны помочь ополченцам двух республик. Через пять минут после начала обстрела со стороны ВСУ нанести такой удар, чтоб там больше ничего не осталось.
Закончить войну Украины против Донбасса за 30 минут при помощи оружия – не ядерного, но сверхмощного. И несколько залпов позволят уничтожить скопление войск и техники в любой точке Украины. Они сами себе горячий котел делают», – сказал Жириновский.
Он считает, что Россия должна расширить свое военное присутствие в Европе.
«Нам выгодна территория, чтобы наши войска Западного военного округа стояли на границе с Румынией, Австрией, Словакией, Германией. Чтобы не было никакой Польши, Украины, Белоруссии – только в военно-политическом отношении.
Когда наши 20 тыс танков стояли в ГДР и одновременно заводили моторы, уши затыкала вся Европа. И боялись, потому что 24 часа – и танки будут у Ламанша. Вот такая должна быть армия и такой должен быть страх у всех европейцев – русские идут.
Пора министру обороны Украины выбрасываться из окна. А всем чемоданы упаковывать и убираться с Украины. Вы – оккупационный режим. Это Россия. Снова будут губернии: Житомирская, Киевская, Одесская. Слово Украина забудьте», – сказал Жириновский.
Спасибо!
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