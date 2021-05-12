Жириновский рассказал Мишустину, как его подло обманул заммэра Сочи

12.05.2021, Москва, Елена Острякова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пососоветовал премьер-министру России Михаилу Мишустину, который сегодня отчитывался в Госдуме, не назначать на ответственные должности выходцев с южных регионов.

«Поменьше с юга берите людей, там больше с коррупцией хорошо получается, а инженерная мысль там не рождается. Горбачев ничего не понимал. Он застолье хорошо сделал. И для Андропова, и для всех остальных.

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Я приезжаю в Сочи, заммэра города встречает, и я еду в санаторий, он предлагает поужинать. Заказывает там стол, 100 тыщ рублей. А кто платить будет? Мне, чтоб я платил. Он дурак, этот зам мэра? Он наверное уже в тюрьме сидит. У меня бесплатное питание, лучшее в санатории, а эти прощелыги с юга еще меня заставляют платить за то, что они меня встретили и я еще их угощаю. Это идиоты полные. Это сумасшедшие, больные люди. Когда он меня заставляет платить. Я что, просил тебя? Обнаглели. И, естественно, я ничего не съел, он все в мешок – и унес домой. Вот такие южане, друзья.

При царе был порядок. Там Лермонтов с кем-то стрелялся, там, может быть, Пушкин проезжал на Кавказ, и там была тишина. Там ничего не строили. Там были военные рубежи. Тишина и порядок», – резюмировал Жириновский.

Сам лидер ЛДПР родился в Казахстане.