Жириновский: Разбомбим и Кишинёв, и Киев

30.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Россия должна предупредить Молдову и Украину о готовности нанести удар по Кишиневу и Киеву в случае агрессии против Приднестровья.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приднестровье надо защищать и предупредить – если хотя-бы один солдат Приднестровья будет убит, мы разбомбим и Кишинёв, и Киев, и все остальные регионы. И туда никто не полезет.

То же самое Кавказ и любой другой регион. Там, где закрывают русские школы – немедленно прекращать все экономические связи», – сказал он.

Жириновский напомнил, что Госдума приняла закон, ограничивающий работу с портами Прибалтики.

«Мы только что приняли в Думе закон, по которому мы разрешили не складировать агроудобрения в балтийских портах, не давать им зарабатывать миллиардов долларов в год, а направить в наши порты.

А чего тридцать лет ждали – критиковали, шумели, требовали? И только вот сейчас, и это только закон. А пока мы склады построим, чтобы эти удобрения направлять не в Прибалтику, а в Ленинградскую область», – добавил депутат.

«Хаос и угрозу всемирной войны, которые идут, надо повернуть в пользу России. И начать раньше, и покончить с победой. Нам нужно второе 9 мая 1945 года», – резюмировал Жириновский.