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18.09.2021 22:19 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия
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Жители Донбасса понимают, что договориться с Украиной не получится – Пушилин

Абсолютное большинство жителей Донбасса мечтает о дальнейшей интеграции с Россией, вплоть до присоединения ЛДНР...

Абсолютное большинство жителей Донбасса мечтает о дальнейшей интеграции с Россией, вплоть до присоединения ЛДНР к РФ.

Об этом в эфире эфира на интернет-канале «Соловьёв LIVE» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютное большинство людей (в Донбассе – прим.) смотрит только в сторону России. Причём как можно более тесной интеграции, вплоть до того, о чём мне, как политику, не совсем с руки говорить.

Но люди говорят: «Мы хотим вернуться на свою Большую Родину». Это то, о чём люди мечтают», – сказал глава ДНР.

Денис Пушилин подчеркнул, что управляемая извне Украина абсолютно недоговороспособна.

«А перед этим, конечно, необходимо понимать, что люди хотят мира. Но они прекрасно понимают, что мы имеем дело с Украиной, которая не субъектная, которая решения принимает во вред своим интересам и интересам своих граждан. Потому что ей диктуют условия извне.

С ней сложно. И должно что-то произойти такое, чтобы Украина, наконец, выполняла взятые на себя обязательства по договорённостям. А за все эти семь лет мы видим – нет, не выполняют.

А те, кто должен был это гарантировать, и фактически заставлять её, этого не делают, а как-то тихо самоустраняются», – резюмировал глава государства.

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