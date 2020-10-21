Жители Донбасса сами виноваты в войне – раскольник Филарет

21.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Все страдания и война на Донбассе выпала на судьбу его жителей, потому что они ходят не в те церкви и посмели дать отпор Киеву.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава раскольников Киевского патриархата Михаил Денисенко («Филарет»), который в начале войны сам благословлял отряды украинских карателей идти на Донбасс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Изменилось ли ваше мнение о людях Донбасса? Считаете ли вы их виновными в войне, которая сейчас происходит на Востоке, или вы считаете их невиновными?» – спросила телеведущая.

«Сказать, что они невиновны, не могу, потому что если бы они были невиновны, то они бы не страдали. А поэтому они и страдают, что виноватые. Но не все виноваты, потому что Иов был не виноват, но страдал. Так и на Донбассе – есть люди невиноватые, но страдают. Но большинство виноватые, в чем же их вина? Потому что они, во-первых, отступили от Бога, не верили, а во-вторых, они начали вот эту борьбу», – сказал Филарет.